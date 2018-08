В посмертном альбоме Майкла Джексона нашли подделки

Представители компании Sony Musiс, которой принадлежат права на альбомы Майкла Джексона, на суде признали, что несколько песен посмертного альбома короля поп-музыки "Michael" поет не он.

Три композиции - Breaking News, Keep Your Head Up и Monster - с посмертного альбома Майкла Джексона, который был выпущен компанией Sony Music, как оказалось, исполнил другой вокалист.

Все три трека похожи на творчество легенды поп-музыки, но принадлежат они, предположительно, двойнику музыканта Джейсону Малачи. Sony признала, что песни действительно исполнял не Джексон.

Судебный процесс начался еще в 2014 году после иска фанатов, заподозривших подделку. Тогда представители компании уверяли, что все песни на пластинке исполнил сам король попа.