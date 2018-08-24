Мариам Багдасарян из Армении поехала в Канаду учиться и стала звездой "Голоса"
24 августа 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Юная Мариам Багдасарян из Армении поехала в Канаду учиться и стала звездой шоу La Voix - канадской версии шоу "Голос". Девушка родилась в Канаде, но ее семья давно вернулась в Армению. Теперь 18-летняя Мариам приехала на свою родину, чтобы улучшить знания французского.
Мариам Багдасарян успешно прошла этап слепых прослушиваний музыкального шоу "Голос". К ней развернулись все четверо членов жюри и аплодировали юной певице стоя.
Мариам выбрала наставником Лару Фабиан, - сообщает ru.armeniasputnik.am. Лара Фабиан буквально "отбила" Мариам у таких знаменитостей, как один из самых популярных в мире франкофонных исполнителей Эрик Лапуан, Гару и популярного певца и композитора Алекса Невски.
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