Юная Мариам Багдасарян из Армении поехала в Канаду учиться и стала звездой шоу La Voix - канадской версии шоу "Голос". Девушка родилась в Канаде, но ее семья давно вернулась в Армению. Теперь 18-летняя Мариам приехала на свою родину, чтобы улучшить знания французского. Конфуз на шоу «Голос 60+»: Лев Лещенко спутал мужчину с женщиной

Мариам Багдасарян успешно прошла этап слепых прослушиваний музыкального шоу "Голос". К ней развернулись все четверо членов жюри и аплодировали юной певице стоя.

Мариам выбрала наставником Лару Фабиан, - сообщает ru.armeniasputnik.am. Лара Фабиан буквально "отбила" Мариам у таких знаменитостей, как один из самых популярных в мире франкофонных исполнителей Эрик Лапуан, Гару и популярного певца и композитора Алекса Невски.