Певица Юлия Началова раскрыла все секреты своей жизни, в которой ей пришлось перенести операцию на груди и болезнь, тяжелое похудение, разводы с двумя мужьями, расставание с любимым мужчиной. Оказывается, причиной развития подагры у Началовой стала неудачная пластическая операция. У Юлии Началовой обострилось серьезное заболевание

Артистке очень хотелось быть безупречно красивой и стройной. Подагра - болезнь королей. Откуда она взялась у молодой женщины? Перед операцией пластические хирурги разъяснили Юлии, что возможно неблагоприятные последствия. Но она настаивала, хотелось увеличить размер груди.

В результате силиконовые импланты не прижились. Певице пришлось извлекать силиконовую грудь. Она перенесла несколько сложных операций. После первой операции началось ухудшение состояния. Оказалось, ей занесли инфекцию. Медики смогли спасти артистку. Но теперь из-за обострения подагры иногда ей приходится носить на руках перчатки - прятать воспаление.

Худеть Юлия решила совсем молоденькой, когда вышла замуж в 19 лет за солиста группы "Премьер-министр" Дмитрия Ланского. И муж подначивал, что надо похудеть, и сама Юля хотела быть худенькой. В итоге ее вес стал 42 килограмма. Только слова врача о том, что родить она не сможет, остановили артистку. После двух лет семейной жизни с Ланским Началова развелась.

Через некоторое время певица познакомилась с футболистом Евгением Алдониным. В браке родилась дочь Вера. Началова очень тепло отзывается. Они сохранили теплые отношения, Алдонин замечательный отец.

О своих мужьях Юлия Началова рассказала Борису Корчевникову. "У меня о Жене только теплые воспоминания. Мы дружим. Он замечательный. Мы даже ни разу не поругались, когда разводились. Ну вот так получилось, мы расстались, но все равно родные люди", — рассказала Юлия. После развода Началова улетела в США и провела там больше трех лет. В Америке она встретилась с хоккеистом Александром Фроловым. Вернувшись в Россию, Началова и Фролов стали жить вместе. Но расстались.

Дочка Юлии Началовой занимается музыкой. Певица дружит с Ларисой Долиной. Народная артистка - крестная мама Верочки Алдониной.