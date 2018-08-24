В сети обсуждают отношения Ларисы Гузеевой и Дмитрия Нагиева

Телеведущая, одна из самых красивых российских актрис Лариса Гузеева заинтриговала поклонников фото с коллегой и брутальным мужчиной Дмитрием Нагиевым. Как-то Гузеева случайно проговорилась, что в годы жизни в Питере у них с этим красавцем был короткий роман. В подробности бывших отношений звезда тогда не углубилась.

Фото Ларисы Андреевны с Дмитрием Нагиевым дало подписчикам две темы для обсуждения. Во-первых, Гузеева изменила прическу. Стрижка ее украшает. Есть такое мнение, если женщина меняет внешность, значит в ее жизни происходят какие-то перемены. "Как стрижка молодит))) Шикарная женщина)))", "Классная стрижка", Лариса", "Стирижечка классная!", - написали комплименты Гузеевой. Новая прическа, отметим, понравилась всем, ни одного негативного комментария.

Добрались и до отношений Гузеевой и Нагиева. Если Лариса Андреевна откровенно рассказывает о своих любимых детях, о маме, о муже Игоре Бухарове, то от Нагиева ждать откровений не приходится. Достоверно известно о первом браке Дмитрия с радиоведущей Алисой Шер и о их сыне. Есть ли еще у Нагиева жены и дети - тайна.

Лариса Гузеева смело опубликовала фото с коллегой, на котором они не просто смотрят глаза в глаза, но и она прижалась к мужчине. "Бесконечноталантливый Дима Нагиев", - подписала снимок Гузеева.

В ответ подписчики комментируют: "Оба бесконечно талантливые, шедевры, умнички", "Бесконечно классные люди ! Удачи вам без края!".