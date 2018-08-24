Конфуз на шоу «Голос 60+»: Лев Лещенко спутал мужчину с женщиной

Известный исполнитель Лев Лещенко оказался в неловкой ситуации во время съемок долгожданного проекта «Голос 60+». Съемки данного шоу недавно стартовали на Первом канале.

Во время первых съемок наставники, которыми кроме Лещенко являются музыканты Валерий Меладзе, Леонид Агутин и Пелагея, как водится, выбирали себе подопечных.

В процессе отбора внезапно оказалось, что в команду к Лещенко попали исключительно мужчины. Известный певец принял решение, что следующей в его выборе непременно должна стать особа женского пола.

«Я услышал женский голос и подумал, что опять останусь без женщины. Решил, что надо срочно нажимать на кнопку», - передает слова Льва Валерьяновича сайт «Дни.ру».

Каково же было удивление исполнителя, когда вместо миловидной барышни его взору предстал.. мужчина! Певец дал честное слово, что, на его взгляд, конкурсант поет как женщина.