Ксения Бородина и Ольга Бузова публично поскандалили. Слова, которые Бородина бросила в адрес коллеги, обсуждают в сети. Пока не известно, как отреагировала на унижение Ольга. Две телеведущие "Дома-2" Ксения Бородина и Ольга Бузова начали вести новое шоу. Они обсуждают разные жизненные ситуации, например, как реагировать на унижения от человека, которого любишь.

Перепалка во время шоу произошла между самими ведущими. Ведущие номинировали участников на уход. Бородина выдвигала пары на уход, которым, по её мнению, не место на проекте. Бузова высказывалась в адрес одиночек. Пара Андрея Шабарина и Насти Кочервей, по мнению Бородиной, должна уйти.

Молодой человек не только скандалит, но и поднимал руку на свою девушку. Бородина заявила, что Настя не должна терпеть унижения и пытаться примириться, даже если любит Андрея. Бузова напомнила Бородиной о ее любовных отношениях.

Ксения согласилась, что она любила мужчину, но любила и себя. "И если бы со мной так поступали, терпеть бы этого не стала!" - заявила она. Бузова ответила: "Тогда я промолчу!". На что Бородина сорвалась: "Вот и промолчи!". Оля не завелась, действительно промолчала.