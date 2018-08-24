Волочкова опубликовала послание своим хейтерам
24 августа 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова накануне опубликовала послание для своих хейтеров. Артистка подчеркнула, что ей абсолютно все равно, что о ней думают или говорят недоброжелатели.
Танцовщица отметила, что не судачат о том, кто ничего не значит, а вокруг нее всегда множество слухов. Более того, Анастасия полагает, что чем больше гадостей посылают в адрес известных и талантливых людей, тем выше "показатель их величия". Балерина часто получает гневные комментарии, в которых содержится критика ее внешности, нарядов и образа жизни, однако хейтеры по-прежнему пристально следят за ней в соцсети.
Волочкова заметила, что важнейшими составляющими ее жизни являются свобода, смелость, независимость, доброта и умение оставаться собой.
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