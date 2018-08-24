Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев никогда не ходит на съемки с ней

Известная певица Наташа Королева призналась, что Игорь Николаев никогда не ходит на съемки, в которых участвует она, несмотря на то, что брак двух артистов распался около семнадцати лет назад.

Недавно разгорелся скандал из-за того, что в эфир не выйдет выпуск одного из телешоу с участием Королевой. Якобы певица не пожелала исполнять песни, которые написал для нее Николаев. Как сообщает "СтарХит", ссылаясь на слова Наташи, на самом деле это не так. Женщина подчеркнула, что никогда не отказывалась петь композиции Игоря и добавила, что находится с ним в прекрасных отношениях, однако мужчина никогда не приходит на передачи, где они могут встретиться.

По словам Королевой, съемки не состоялись из-за того, что организаторам программы не удалось собрать достаточное количество гостей.