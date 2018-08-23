Наташа Королева о ссоре с Андреем Малаховым: «Все брешут!»
23 августа 2018, 18:16 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Наташа Королева опровергла информацию о случившемся скандале с записью шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей". По ее словам, о "мнимом скандале" звезда узнала только из СМИ.
Не далее, как сегодня знаменитая "рыбачка" опубликовала запись в Instagram, в которой убеждает подписчиков, что не отказывалась от исполнения песен Игоря Николаева.
Певица призвала своих поклонников не верить слухам и сплетням, и заверила, что состоит в хороших отношениях как с экс-супругом, так и с известным телеведущим.
"Друзья, не волнуйтесь: все брешут!", - написала Наташа, пояснив, что о ссоре и с тем, и с другим узнала лишь утром из новостных лент российских изданий.
Ранее в Сети появилась информация о том, что звезда отказалась участвовать в программе Малахова "Привет, Андрей" якобы из-за необходимости исполнять музыкальные композиции своего бывшего супруга Игоря Николаева.
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