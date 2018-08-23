Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети
23 августа 2018, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники Елены Кориковой шокированы новыми фотографиями, появившимися в сети на странице актрисы.
Одно время про Корикову писали, что она постарела, выглядит не на свой возраст, поправилась.
Оказалось, все неправда.
Судя по размещенным снимках актрисы, красавица Корикова выглядит не только на свои годы, а ей сейчас 46 лет, а гораздо моложе. "Елена, красотка необыкновенная, обожаю вас!", "Самая красивая, великолепная, одна из лучших на мой взгляд", "Какая красивая, любуюсь вами всегда!!!", - пишут в комментариях, а самые преданные поклонники признаются: "Очень красивая женщина всегда был ВЛЮБЛЕН".
Напомним, у актрисы, получивший популярность по роли в сериале "Бедная Настя", взрослый сын.
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