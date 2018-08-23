Поклонники актрисы Елены Кориковой удивлены ее новыми фото в сети

Поклонники Елены Кориковой шокированы новыми фотографиями, появившимися в сети на странице актрисы.

Одно время про Корикову писали, что она постарела, выглядит не на свой возраст, поправилась.

Оказалось, все неправда.

Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)21 Авг 2018 в 1:32 PDT

Судя по размещенным снимках актрисы, красавица Корикова выглядит не только на свои годы, а ей сейчас 46 лет, а гораздо моложе. "Елена, красотка необыкновенная, обожаю вас!", "Самая красивая, великолепная, одна из лучших на мой взгляд", "Какая красивая, любуюсь вами всегда!!!", - пишут в комментариях, а самые преданные поклонники признаются: "Очень красивая женщина всегда был ВЛЮБЛЕН".

Напомним, у актрисы, получивший популярность по роли в сериале "Бедная Настя", взрослый сын.