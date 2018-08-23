Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые
23 августа 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Певица, владелец юридической компании, мама двоих сыновей Екатерина Гордон готовится выйти замуж в четвертый раз. В Инстаграм Гордон появилось фото в свадебном платье. И она призналась, что три мужа у нее было, в свадьбы - ни разу в жизни.
"У меня никогда не было свадьбы... все время в джинсах, между прочим... неуважительное отношение к ритуалу привело к известному результату... на этот раз надо все сделать по уму", - думает Катя Гордон. Имя своего нового избранники певица держит под секретом.
Первым мужем Кати Гордон был телеведущий Александр Гордон. После развода Екатерина оставила его фамилию и не меняла при последующих замужествах. Вторым мужем Гордон был адвокат Сергей Жорин. Но отношения в семье были напряженными. Женщина ушла от супруга, заявив, что он ее избил. И развелась с Жориным. У пары родился сын Даниил. Катя и Сергей воссоединились, еще раз расписались. Но брак не удалось сохранить даже ради сына.
Через некоторое время Екатерина Гордон стала публиковать фото, судя по которым, у нее есть возлюбленный, и они ждут ребенка. Гордон рассказала, как тяжело рожала второго сына. Но имя отца своего маленького Серафима не назвала. Кто же сделал ей предложение? Говорят, бизнесмен.
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