Катя Гордон собирается замуж в четвертый раз, а свадьба будет впервые

Певица, владелец юридической компании, мама двоих сыновей Екатерина Гордон готовится выйти замуж в четвертый раз. В Инстаграм Гордон появилось фото в свадебном платье. И она призналась, что три мужа у нее было, в свадьбы - ни разу в жизни.

Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)22 Авг 2018 в 5:11 PDT

"У меня никогда не было свадьбы... все время в джинсах, между прочим... неуважительное отношение к ритуалу привело к известному результату... на этот раз надо все сделать по уму", - думает Катя Гордон. Имя своего нового избранники певица держит под секретом.

Первым мужем Кати Гордон был телеведущий Александр Гордон. После развода Екатерина оставила его фамилию и не меняла при последующих замужествах. Вторым мужем Гордон был адвокат Сергей Жорин. Но отношения в семье были напряженными. Женщина ушла от супруга, заявив, что он ее избил. И развелась с Жориным. У пары родился сын Даниил. Катя и Сергей воссоединились, еще раз расписались. Но брак не удалось сохранить даже ради сына.

Через некоторое время Екатерина Гордон стала публиковать фото, судя по которым, у нее есть возлюбленный, и они ждут ребенка. Гордон рассказала, как тяжело рожала второго сына. Но имя отца своего маленького Серафима не назвала. Кто же сделал ей предложение? Говорят, бизнесмен.