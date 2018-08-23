Любовь Казарновская рассекретила личную жизнь сына

Знаменитая оперная певица Любовь Казарновская и ее супруг Роберт Росцик женаты почти 30 лет и вырастили сына. Андрей - единственный сын знаменитостей. Сын артистки пошел по стопам мамы. Любовь Казарновская впервые рассказала о взрослом сыне.

Оперная дива ранее в интервью подробно рассказывала о своем детстве, родителях, сестре, как познакомилась с будущим мужем и умопомрачительном романе.

Любовь Казарновская вышла замуж за Роберта Росцика в 1989 году. В ту пору - перестройку - выйти замуж за иностранца - была проблема. Нужно было собрать огромный список документов. Импрессарио Роберт Росцик окончил МГУ, а жил уже в Австрии. В Москву приехал в консерваторию, выбрать самых талантливых для работы в Венской опере. Казарновская удивила продюсера своей обезоруживающей открытостью.

Сына музыканты родили в 1993 году. Так как мама Андрея много работала, гастролировала, много времени с мальчиком проводил отец.

Публикация от jackson_77_saksofon (@jackson_77_saksofon)20 Янв 2017 в 1:01 PST

Андрей - выпускник Московской консерватории. Скрипач.

Сын Казарновской встречается с девушкой. Но до свадьбы пока дело не дошло. Любовь Казарновская с супругом стали участники программы легендарного телеведущего Юрия Николаева. Артистка призналась, что свекровью стать готова, а бабушкой пока нет.