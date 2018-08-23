Яна Рудковская высказалась о своем настоящем возрасте

Продюсер Яна Рудковская устала от постоянной критики и негативных комментариев в свой адрес и дала отпор хейтерам, рассказав, как можно проверить, сколько ей лет на самом деле – 43 или 49.

Яна Рудковская много работает. Поэтому ни в чем себе не отказывает во время отдыха. Да и вообще, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не привыкла экономить на себе – и правильно делает. Она регулярно публикует в своем инстаграме снимки, демонстрирующие роскошный образ жизни. И, соответственно, регулярно сталкивается с критикой в свой адрес.

На этот раз Яна высказалась о том, что убедиться в ее реальном возрасте достаточно легко. Для этого нужно всего лишь позвонить в школу № 55 города Барнаула, где она училась, попросить к телефону классного руководителя Рудковской – Софию Федоровну Егорову, и спросить, какого года рождения ее бывшая ученица.

Рудковская также прокомментировала упреки «диванных критиков» в том, как она распоряжается заработанными деньгами. «Я не украла, не распилила и не отжала! Заработала сама, заплатила, как и мой супруг, все налоги, и трачу, соответственно, как хочу!», - приводит ее слова «Телепрограмма».