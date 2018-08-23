Жена кинорежиссёра Алексея Балабанова назвала клип Монеточки «бездарным»

Популярная певица Монеточка подверглась критике со стороны вдовы известного кинорежиссера Алексея Балабанова. По мнению Надежды Васильевой, новая работа артистки неталантлива и халтурна.

«Я считаю, что это бездарно. Это снято плохо. Я не говорю о голосе или идее. Идея — хорошая. Плохо, неталантливо, вот и все», — сказала Балабанова Надежда Васильева «Стархиту». Новый клип артистки был стилизован под фильм «Брат». В работе Монеточки снялись многие известные звезды российского шоу-бизнеса, включая Татьяну Буланову.

Как сообщает «Свободная Пресса», в видео Монеточка перевоплощается в Данилу Багрова, сооружает оружие, стреляет, ходит на вечеринки и гуляет по Санкт-Петербургу.