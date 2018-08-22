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Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

22 августа 2018, 23:19 [ «Аргументы Недели» ]

Рожать в возрасте прабабки - откровенная дурь, блогерша осудила ЭКО Бледанс

Желание Эвелина Блёданс забеременеть с помощью ЭКО в свои 49 лет и родить ребёнка без мужа вызывает неоднозначную реакцию общественности. Возможно, пройди она процедуру искусственного оплодотворения без присутствия съемочной группы и не делая из зачатия очередного шоу, было бы все иначе. Но, раз событие стало публичным достоянием, скандальная блогерша Лена Миро осудила телеведущую.

Эвелина Бледанс сделала ЭКО в присутствии съемочнй группы

Эвелина Бледанс сделала ЭКО в присутствии съемочнй группы

«Рожать, пребывая в биологическом возрасте прабабушки, - откровенная дурь. То, что творится сейчас, - большой биологический Армагеддон. Планета перенаселена. Ресурсов не хватает. А прабабки продолжают в непригодном для родов возрасте плодить детей с особенностями развития» - написала в своем блоге Миро.

Она назвала это эгоизмом и распущенностью или просто пиар ходом. Хотя второе было бы предпочтительнее. «Если у женщины после 30 нет других интересов, кроме детей и быта, то она - тупая. Куры развлекают себя родами. Умных людей интересуют более глубокие материи», – уверенно заявила блогерша.

«Пока можешь забеременеть сама, без всяких гормональных стимуляций и ЭКО - вперед, природа на твоей стороне. Не можешь - поезд ушел», «Между 20 и 40 - это нормальный биологически детородный возраст. А вот когда под полтинник, можно было бы сделать доброе дело, взяв ребёнка из детдома. Согласна, что рожать в таком возрасте - это эксцентричная выходка», «А еще она проходит ЭКО в телешоу. Ну это же предел эксгибиционизма», «Бледанс собирается рожать не от хорошей жизни. Ей Сёму не на кого оставить. Отцу он не нужен, старший сын послал ее.  Случись что с ней, особый ребенок останется один. Вот и хочет Эвелина родить девочку-няньку для ребенка-дауна. Она сама в интервью говорила не один раз, когда еще за Семиным замужем была, что теперь ее задача родить девочку, чтобы за Семочкой было кому присматривать. Она тогда еще надеялась сразу же забеременеть второй раз. Но не получилось. Семин от нее слинял, другие мужики не позарились, и теперь вот только такой вариант остался. Мне ее будущего ребенка уже заранее жаль», - написали пользователи в комментариях.

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