Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку
22 августа 2018, 22:56 [ «Аргументы Недели» ]
Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова подвергли критике за то, что она продемонстрировала в социальной сети лицо маленькой дочери Миланы в день ее крестин. Таинство состоялось два дня назад.
Анастасия не стала скрывать лицо малышки и показала ее фотографию в столь важный день. На одном из кадров лицо маленькой Миланы запечатлено крупным планом, что вызвало недовольство у некоторых подписчиков. Фолловеры заявили, что молодая мать поступает неправильно, поскольку недоброжелатели могут сглазить ребенка.
Другие пользователи соцсети встали на сторону супруги Тарасова и отметили, что православные люди, которые крестят своих детей, знают – сглаза и порчи не существует.
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