Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за то, что она показала в сети дочку

Супругу известного футболиста Дмитрия Тарасова подвергли критике за то, что она продемонстрировала в социальной сети лицо маленькой дочери Миланы в день ее крестин. Таинство состоялось два дня назад.

Анастасия не стала скрывать лицо малышки и показала ее фотографию в столь важный день. На одном из кадров лицо маленькой Миланы запечатлено крупным планом, что вызвало недовольство у некоторых подписчиков. Фолловеры заявили, что молодая мать поступает неправильно, поскольку недоброжелатели могут сглазить ребенка.

Другие пользователи соцсети встали на сторону супруги Тарасова и отметили, что православные люди, которые крестят своих детей, знают – сглаза и порчи не существует.