Стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос"
22 августа 2018, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос". Согласно последней информации, в жюри музыкального проекта останется лишь один артист, участвовавший в предыдущих версиях.
Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что наставниками станут Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста. Как уточняет РИА "Новости", каждый из этих людей является представителем отдельного музыкального направления.
Напомним, в предыдущем сезоне телепроекта "Голос" в жюри были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея, а также Дима Билан.
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