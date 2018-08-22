Сегодня стали известны имена наставников нового сезона шоу "Голос". Согласно последней информации, в жюри музыкального проекта останется лишь один артист, участвовавший в предыдущих версиях.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что наставниками станут Сергей Шнуров, Константин Меладзе, Ани Лорак и Баста. Как уточняет РИА "Новости", каждый из этих людей является представителем отдельного музыкального направления.

Напомним, в предыдущем сезоне телепроекта "Голос" в жюри были Александр Градский, Леонид Агутин, Пелагея, а также Дима Билан.