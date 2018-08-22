Достанется ей от Аллы, Нагиев случайно снял Барановскую на плечах у Галкина

Забавный ролик, опубликованный на странице Дмитрия Нагиева вызвал шквал комментариев пользователей Сети. Возле телецентра Останкино собрался весь телевизионный бомонд. Радостные улыбки, воздушные шарики и знакомые все лица: Валдис Пельш, Роза Сябитова, Лена Летучая, Дмитрий Шепелев Валдис Пельш, Роза Сябитова, Лена Летучая, Дмитрий Шепелев и другие.

«День зарплаты радостное и редкое событие на канале. Сегодня нам понадобится больше психиатров», - написал Нагиев в Instagram.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal)22 Авг 2018 в 9:18 PDT

Среди звезд экрана оказались и Максим Галкин с Юлией Барановской. Удивительно, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина и телеведущая забралась к мужу Пугачевой на плечи и даже подпрыгивала от радости.

«На фиг Галкина Алле сдал. А сделал вид, что про зарплату пост выложил», «Вот ему Алусик уши надерет. Или ей достанется», «Ну все, Галкин, домой можешь не ходить», - написали пользователи в комментариях.

Но больше всего подписчики веселились по поводу самого сборища телезвезд. «Телевизионному террариуму харчи раздают? Прямо шабаш», «Так вот он какой зомби-апокалипис!» «Это ответ на митинг против повышения пенсионного возраста?» «Опять все вурдалаки в одном месте собрались. Вам что, голубого огонька не достаточно», «Странно, что Лепс тут не поет «Надоевшие рожи». Было бы самое то», - не на шутку разошлись фолловеры.