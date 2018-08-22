Дочери Веры Брежневой за лето невероятно похорошели

Дочери известной певицы Веры Брежневой за лето 2018 года невероятно изменились и похорошели. 17-летняя Соня и 7-летняя Сара, по мнению подписчиков знаменитой артистки, растут не по дням, а по часам.

На снимке, опубликованном в соцсети, можно увидеть, что старшая дочь Брежневой стала выше мамы на полголовы, а младшая теперь достает Вере до плеча. Обе девочки невероятно похожи на свою звездную мать, хотя раньше многим казалось, что внешность певицы передалась лишь Соне.

Кстати, 17-летняя дочь Брежневой недавно отстригла челку и стала выглядеть несколько иначе, чем раньше. Поклонники считают, что девушке походит новая прическа.