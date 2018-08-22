Дочери Веры Брежневой за лето невероятно похорошели
22 августа 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]
Дочери известной певицы Веры Брежневой за лето 2018 года невероятно изменились и похорошели. 17-летняя Соня и 7-летняя Сара, по мнению подписчиков знаменитой артистки, растут не по дням, а по часам.
На снимке, опубликованном в соцсети, можно увидеть, что старшая дочь Брежневой стала выше мамы на полголовы, а младшая теперь достает Вере до плеча. Обе девочки невероятно похожи на свою звездную мать, хотя раньше многим казалось, что внешность певицы передалась лишь Соне.
Кстати, 17-летняя дочь Брежневой недавно отстригла челку и стала выглядеть несколько иначе, чем раньше. Поклонники считают, что девушке походит новая прическа.
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