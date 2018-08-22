Господин Агутин стал участником проекта «Голос 60+». Впрочем, и членом жюри Агутин остался тоже. Просто речь идет о двух Агутиных - отце и сыне. Один как всегда восседал в кресле наставника, а вот второй вышел на сцену.

Сейчас как раз проходят съемки слепых прослушиваний. Не обошлось без неожиданностей, одно из выступлений привело в замешательство члена жюри. В качестве конкурсанта на проект пришел композитор Николай Петрович Агутин. Отец наставника исполнил песню Марка Бернеса «Я работаю волшебником», чем несказанно удивил своего звездного сына, сообщает Woman’s day.

Добавим, что на этот раз к уже любимому жюри добавился народный артист Лев Лещенко. Он заявил, что раньше смотрел «Голос», и даже знает некоторых ярких участников, а потому в новой роли звезда эстрады чувствует себя вполне уверенно. «Когда начинали мы, у нас не было такой возможности сразу появиться на телевидении», - признался Лев Лещенко.