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Анастасии Волочковой в Греции понадобилась срочная помощь врача

22 августа 2018, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Анастасии Волочковой в Греции понадобилась срочная помощь врача
фото: globallookpress.com

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Греции. В среду, 22 августа, стало известно, что артистке во время отпуска на море понадобилась срочная помощь медиков.

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Анастасия сообщила, что вчера ударилась стопой о камень, на котором сидели морские ежи. Волочкова знала, что их очень много рядом с берегом, где она отдыхает, поэтому никогда не вставала на дно, однако она все же наткнулась на них. Балерина доплыла до берега и увидела, что из ноги торчат черные иголки. 

К счастью, хозяин апартаментов, в которых живет артистка, оперативно вызвал врача, который 2,5 часа вытаскивал иголки. В настоящий момент с Анастасией все хорошо – она снова загорает и плавает, правда с перевязанной стопой.

 

Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно. Пару лет назад в Турции меня укусила черепаха.???? Рана проходила долго. В этот раз тут меня сначала укусила ???? пчела.. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень камень, с морскими ежами..???? Я знала, что их тут много и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи!???????? А увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!???? Слава Богу, хозяин апартаментов быстро вызвал доктора. Клиника была рядом.???????? Мы поехали. И 2,5 часа часа врач вытаскивал 20 иголок.! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью и в том, что я не наступала на пятку и шла на полупальцах..???????????? Это свойственно в моей профессии.???????? Доктор Бализ оказался таким позитивным, что не смотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете.???? Все плохое позади и я на позитиве! Вновь сегодня загорала и плавала.???? Но с перевязанной ножкой. Без приключений я просто не умею???? Да и жизнь без них скучна.. В Москве, говорят, похолодало. А в Греции тепло и солнечно!???????? #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #любовь #счастье #лето #цветы #радость #volochkova #ballet #russia #best #instagood #love #look #я #teztourgreece #отдыхвгреции #греция #corfu #luxuryholidays #luxury #travel #greece

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Авг 2018 в 7:28 PDT

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