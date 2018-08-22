Анастасии Волочковой в Греции понадобилась срочная помощь врача

Известная российская балерина Анастасия Волочкова в настоящий момент отдыхает в Греции. В среду, 22 августа, стало известно, что артистке во время отпуска на море понадобилась срочная помощь медиков.

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Анастасия сообщила, что вчера ударилась стопой о камень, на котором сидели морские ежи. Волочкова знала, что их очень много рядом с берегом, где она отдыхает, поэтому никогда не вставала на дно, однако она все же наткнулась на них. Балерина доплыла до берега и увидела, что из ноги торчат черные иголки.

К счастью, хозяин апартаментов, в которых живет артистка, оперативно вызвал врача, который 2,5 часа вытаскивал иголки. В настоящий момент с Анастасией все хорошо – она снова загорает и плавает, правда с перевязанной стопой.