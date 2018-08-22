Алла Борисовна появилась на сцене на сольном концерте Кристины Орбакайте в "Дзинтари". Примадонна удивила публику, вместе с Максимом Галкиным выступив в качестве подтанцовки для своей дочери.

Кристина опубликовала на своей странице в социальной сети забавное видео. «Группа поддержки - весёлая семейка на концерте в Юрмале!!!», - подписала она ролик. Неожиданное появление звездной четы на сцене как нельзя кстати сопровождалось ловами «Свадебной» песни: «Звёзды с небес, мы достойны чудес!» и стали кульминацией концерта.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 22 Авг 2018 в 5:45 PDT

«Итак «Свадебная» - один из самых атмосферных моментов на концерте, а с семейным подрядом, уверена, было вообще непередаваемо!», «Алла как девочка, я сначала подумала, что за ребёнок в центре танцует», «Зрители, наверное, обрадовались увидев Пугачеву с Галкиным! Замечательная поддержка!», - написали пользователи в комментариях к ролику.

Но были и те, кто, продолжая сравнивать мать и дочь, ругал Орбакайте за отсутствие таланта и голоса. «Блин! Ну никакого таланта нет. Еле-еле поёт. Ужас. И люди ходят на концерты платят чтоб увидеть дочку Пугачёвой», - злобствовали хейтеры.