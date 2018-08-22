Виталине Цымбалюк-Романовской приписывают роман с известным артистом

Бывшей супруге актера и режиссера Армена Джигарханяна приписывают новый роман. Поклонники предполагают, что Виталина Цымбалюк-Романовская сейчас встречается с известным российским артистом.

В СМИ не так давно появились слухи о том, что молодая женщина очень часто видится с певцом Прохором Шаляпиным. Сама Виталина, как сообщает "СтарХит", не отрицает, что мужчина очень поддержал ее во время бракоразводного процесса, однако подчеркивает, что они просто дружат и иногда музицируют.

Соседи Цымбалюк-Романовской утверждают, что знаменитостей часто видят вместе: якобы они не только проводят время в квартире экс-супруги Джигарханяна, но также посещают рестораны и совершают покупки в супермаркетах.

Шаляпин в свою очередь отметил, что представители СМИ преувеличивают. Поклонники, однако, не исключают, что между молодыми артистами действительно проскочила искра.