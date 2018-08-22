На гастролях в Ялте Аните Цой подарили детеныша нильского крокодила

На гастролях певицы Аниты ЦОЙ, которые недавно завершились в Ялте, ей преподнесли необычный подарок – детеныша нильского крокодила, который может вырасти до 9 метров в длину, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Как рассказала артистка у себя в Instagram, она посетила ялтинский крокодиляриум, от которого была в восторге. Ей даже удалось покормить большого нильского крокодила.

Руководство учреждения решило подарить известной гостье одного из 88 рожденных два года назад крокодилят. К слову, тогда свидетелем появления на свет такого большого выводка стал Филипп КИРКОРОВ.

Анита ЦОЙ подержала в руках хищного питомца и уже собиралась согласиться взять его с собой. Однако была вынуждена отказаться от подарка, когда ей сказали, что маленький крокодиленок может достичь в будущем 9 метров в длину и стать огромным аллигатором.

В итоге она оставила животное в крокодиляриуме и пообещала взять над ней шефство, обеспечивая всем необходимым.

«Она у меня прожорливая, съедает по четыре курицы в день», – призналась певица.