На гастролях в Ялте Аните Цой подарили детеныша нильского крокодила
о крокодила,
22 августа 2018, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]
На гастролях певицы Аниты ЦОЙ, которые недавно завершились в Ялте, ей преподнесли необычный подарок – детеныша нильского крокодила, который может вырасти до 9 метров в длину, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Как рассказала артистка у себя в Instagram, она посетила ялтинский крокодиляриум, от которого была в восторге. Ей даже удалось покормить большого нильского крокодила.
Руководство учреждения решило подарить известной гостье одного из 88 рожденных два года назад крокодилят. К слову, тогда свидетелем появления на свет такого большого выводка стал Филипп КИРКОРОВ.
Анита ЦОЙ подержала в руках хищного питомца и уже собиралась согласиться взять его с собой. Однако была вынуждена отказаться от подарка, когда ей сказали, что маленький крокодиленок может достичь в будущем 9 метров в длину и стать огромным аллигатором.
В итоге она оставила животное в крокодиляриуме и пообещала взять над ней шефство, обеспечивая всем необходимым.
«Она у меня прожорливая, съедает по четыре курицы в день», – призналась певица.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес