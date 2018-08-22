Рита Дакота записала видео о разводе с мужем Владом Соколовским

Рита Дакота не единственная женщина, у которой "загулял" муж. Каждая женщина тяжело переживает измену мужа, коварное предательство. Певица решила записать видео о разводе с некогда любимым мужем Владом Сколовским. Эта пара с маленькой дочкой совсем недавно считалась образцово-показательной среди шоу-бизнеса. Рита Дакота не намерена отрекаться от любви к Владу Соколовскому

А измена Влада Рите шокировала не только певицу, но и многих поклонников этой якобы примерной семьи. Своим видео Дакота хочет поддержать женщин и девушек, оказавшихся в такой же ситуации, как она, - сообщает teleprogramma.pro.

По словам артистки, она не будет общаться с журналистами по поводу измены Влада и не станет еще больше осуждать бывшего мужа. Влад по-прежнему остается отцом их дочки Мии, поэтому Рита нашла в себе силы не выкладывать все доказательства измен певца.

По признанию Дакоты, узнав об измене мужа, она плакала так, что на полу образовалась лужа слез, о она в ней лежала и продолжала рыдать. "Ты в видео такая спокойная. Настоящая. Будто сняла маску. Совсем другой человек, это очень хорошо", - пишут Рите поклонники и советуют: "Береги себя... Когда мир твой крушится и ломается, не жди, что кто-то протянет тебе руку помощи, чтобы вытащить из-под обломков судьбы. Никто, кроме тебя самой не поставит тебя на ноги и не отряхнет пыль с твоих крыльев. Береги себя....Береги себя... Умей сказать нет тем, кто пользуется твоей добротой, и если чувствуешь, что силы твои на исходе, умей остановиться и выйти из центра событий, чтобы набраться сил. Береги себя и помни, ты у себя одна и чтобы выжить, нужно сохранить себя целостной. Береги себя, девочка, потому что если ты не сбережешь, никто этого не сделает".

Придя в себя, Рита Дакота намерена жить дальше и активнее заниматься творчеством.