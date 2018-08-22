Татьяна Навка опубликовала редкое фото без макияжа
22 августа 2018, 09:26 [ «Аргументы Недели» ]
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа. 43-летняя Навка много работает, выступает в ледовых спектаклях. Зрители всегда видят спортсменку яркой, нарядной.
Сейчас Навка вместе с младшей дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым находится в Сочи. Татьяна сочетает работы с отдыхом. Один из дней фигуристка провела в бане. Так и фото без прикрас появилось.
"Как же я люблю баню, ну а какая Баня в Сочи без раков!", - подписала снимок Навка. "Гордость!!!!!и достояние Страны!!!!! Великая спортсменка Харизматичная и прекрасная Татьяна!!! Эх))))с легким Паром!!!!!!", - пишут в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена).
Младшей дочери Пескова и Навка Надюше исполнилось четыре года. Где могла отметить день рождения дочь олимпийской чемпионки по танцам на льду?
Ранее свои фото без макияжа показали телеведущие Юлия Зимина и Яна Чурикова.
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