Татьяна Навка опубликовала редкое фото без макияжа

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа. 43-летняя Навка много работает, выступает в ледовых спектаклях. Зрители всегда видят спортсменку яркой, нарядной.

Сейчас Навка вместе с младшей дочкой Надеждой и супругом Дмитрием Песковым находится в Сочи. Татьяна сочетает работы с отдыхом. Один из дней фигуристка провела в бане. Так и фото без прикрас появилось.

"Как же я люблю баню, ну а какая Баня в Сочи без раков!", - подписала снимок Навка. "Гордость!!!!!и достояние Страны!!!!! Великая спортсменка Харизматичная и прекрасная Татьяна!!! Эх))))с легким Паром!!!!!!", - пишут в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена).

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)20 Авг 2018 в 11:09 PDT

Младшей дочери Пескова и Навка Надюше исполнилось четыре года. Где могла отметить день рождения дочь олимпийской чемпионки по танцам на льду?

Публикация от Tatiana Navka (@tatiana_navka)21 Авг 2018 в 12:11 PDT

Ранее свои фото без макияжа показали телеведущие Юлия Зимина и Яна Чурикова.