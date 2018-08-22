Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже

Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия порадовала своих поклонников новыми фотография. Артистка сейчас отдыхает на греческом острове Миконос и большую часть дня проводит на пляже. Кети выложила целую серию фотографий в купальниках. Пугачёва в коротких кожаных шортах затмила Лободу

Певица продемонстрировала красивую стройную фигурку, раззадорив поклонников, - сообщает teleprogramma.pro. На отдыхе модница постоянно меняет купальники. В ее гардеробе и слитный купальник, и мини-бикини разных цветов.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)17 Авг 2018 в 8:25 PDT

И все идеально подчеркивают ладную фигуру звезды шоу-бизнеса.

На новых снимках Кети Топурия запечатлена одна.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)20 Авг 2018 в 9:23 PDT

По слухам, у нее роман с рэпером Гуфом. Слухи об отношениях двух музыкантов появились в сети после развода с бизнесменом Львом Гейхманом. Певицу и рэпера видели отдыхающими вместе в Таиланде.

А на днях Кети якобы сделала откровенно признание.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)27 Июл 2018 в 11:41 PDT

Отметим, ради своей дочери Оливии Топурия и Гейхман после расставания сохранили хорошие отношения