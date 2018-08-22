Кети Топурия опубликовала фото в белом мини-бикини на пляже
22 августа 2018, 08:50 [ «Аргументы Недели» ]
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия порадовала своих поклонников новыми фотография. Артистка сейчас отдыхает на греческом острове Миконос и большую часть дня проводит на пляже. Кети выложила целую серию фотографий в купальниках.
Певица продемонстрировала красивую стройную фигурку, раззадорив поклонников, - сообщает teleprogramma.pro. На отдыхе модница постоянно меняет купальники. В ее гардеробе и слитный купальник, и мини-бикини разных цветов.
И все идеально подчеркивают ладную фигуру звезды шоу-бизнеса.
На новых снимках Кети Топурия запечатлена одна.
По слухам, у нее роман с рэпером Гуфом. Слухи об отношениях двух музыкантов появились в сети после развода с бизнесменом Львом Гейхманом. Певицу и рэпера видели отдыхающими вместе в Таиланде.
А на днях Кети якобы сделала откровенно признание.
Отметим, ради своей дочери Оливии Топурия и Гейхман после расставания сохранили хорошие отношения
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