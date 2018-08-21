DJ Smash хочет добиться более жесткого наказания для избившего его экс-депутата

Экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича, которые в ночном клубе избили известного музыканта DJ Smash приговорили к двум годам колонии-поселения, однако осужденные продолжают оставаться на свободе. Более того, как рассказал сам Андрей Ширман, его обидчики ходят по ресторанам, присылают ему фотографии и всячески демонстрируют, что на решение суда им наплевать.

«Эти люди уверены в своей безнаказанности. Однако так будет не всегда. Моя команда нашла у них правонарушения также в экономической сфере. По этому поводу будет проводиться расследование», — цитирует диджея «СарХит».

Андрей взялся за дело основательно, он уже подал апелляцию. Более того, Телепнев и его друг рискуют получить еще один срок за избиение некого Глеба Кулакова, которому не повезло в свое время оказаться в том же ночном заведении.

«Считаю приговор достаточно мягким. Срок, конечно, подходящий, но хочется, чтобы обидчики находились в колонии общего режима», - сообщил музыкант.

Напомним, DJ Smash просто не захотел сфотографироваться с нетрезвыми мужчинами за что был жестоко избит. Почти месяц он провел в больнице, где ему сделали несколько операций. Музыкант получил перелом челюсти, черепно-мозговую травму, многочисленные травы и ушибы.