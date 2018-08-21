Эвелина Бледанс сделала ЭКО в присутствии съемочнй группы

Современные звезды практически все делают на публику – ищут любовь на телевидении, женятся в эфире, разводятся в социальных сетях, делят имущество и договариваются о алиментах на ток-шоу. Эвелина Бледанс, кажется, перещеголяла всех, она решила забеременеть вместе с программой Малахова, съемочная группа присутствовала на процедуре ЭКО для звезды.

Актриса сообщила, что очень хочет стать матерью в третий раз и мечтает о дочке. И поскольку, после развода с Александром Семиным новую любовь она так и не встретила, Бледанс отважилась на искусственное оплодотворение. И участь матери-одиночки ее совсем не пугает.

«Я вообще привыкла надеяться в этой жизни только на себя. У меня были очень богатые мужья, но всегда в браках я работала, откладывала денежки. Сейчас я хочу родить для себя, а не для мужчины. У меня свои крепкие мускулистые крылья, которыми я могу обнять своих детей», – цитирует Эвелину «Стар Хит».

Старший сын актрисы Николай живет заграницей, сейчас она воспитывает младшего. Семен, не смотря на особенности развития – синдромом Дауна, довольно популярен среди поклонников звезды, и он тоже мечтает о сестренке. Бледанс рассказала, даже не рассматривала вариант суррогатного материнства, не смотря на свои 49 лет она хочет выносить и родить ребенка самостоятельно. Результаты процедуры будут известны через две недели, и женщина очень надеется, что ей повезет.