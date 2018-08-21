"В 35 у вас должно быть трое детей!", звезда "Убойной силы" попенял Корчевникову

Звезда сериала «убойная сила» Андрей Федорцов вогнал в краску своими вопросами Бориса Корчевникова. Он рассказал о своих любовных похождениях и попенял ведущему программы, что у того до сих пор нет детей.

Популярность к Федорцову пришла после съемок сериала «Убойная сила», а ведь вначале он вообще не планировал становиться актером. Зато популярностью у женщин пользовался всегда. Вот только в загс вести никого из своих многочисленных пассий он вовсе не торопился.

Актер был влюблен в японку, крутил серьезный роман с англичанкой, ради которой даже готов был уехать из России навсегда. Следующая возлюбленная родила от него сына, которому актер «всегда помогал», а еще одна – дочь. «Мы видимся, общаемся, все хорошо. Понимаете, если нет любви – надо уходить. Я ушел, но я их не бросал, всегда помогал», – признался артист в программе «Судьба человека».

И все же Андрей смог найти ту единственную, которой сделал предложение руки и сердца. «Я влюбился, когда ее только увидел. Мы вместе уже пять лет, но до этого времени я про нее никому не рассказывал. Ее зовут Екатерина», – сообщил Федорцов. В этом браке у актера родились две дочери, которыми он ужасно гордится.

«А вот вы, Борис, почему до сих пор без детей?», - неожиданно перехватил инициативу Андрей и задал в лоб вопрос ведущему. Тот растерялся. «Чтобы заводить детей не обязательно жениться», - продолжил звезда сериала. - «У вас же есть квартира? Вы же водите кого-нибудь?» Корчевников еще больше залился краской и невпопад отвечал: «Есть. Могу». «35 – надо детей уже. Уже должно быть трое!» – уверенно объявил Федорцов.