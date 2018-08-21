Ольга Бузова рассказала о закулисье шоу, в котором она выступит в роли невесты. Она сообщила, что вовсе не желает, чтобы программа «Замуж за Бузову» превратилась в цирк и показуху, как это случилось с поиском возлюбленной для Егора Крида. Именно поэтому, вычислив гея на проекте, девушка сразу же распрощалась с ним.

«Вы знаете, как я отношусь к мужчинам нетрадиционной ориентации. Я их очень люблю и даю концерты в этих местах. Мне все равно какая ориентация у моих поклонников, но проведя короткий разговор с молодым человеком, я почувствовала, что нет смысла продолжать общение. Я против фальши и вранья», – заявила Ольга изданию «Super».

Теледива понимает, что найти настоящую любовь очень сложно, и понимает, что многие и участников пришли на проект рад пиара, а вовсе не в поисках прекрасного чувства. И все же она не исключает возможность стать счастливой с помощью шоу, потому что, считает звезда, она достаточно привлекательна и без ореола славы и ее есть за что полюбить. При выборе жениха она надеется на свою интуицию. «Как только я чувствую, что кто-то меня обманывает и вокруг пальца водит, я сразу с этими людьми прощаюсь», – резюмировала она.