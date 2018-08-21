Валерий Меладзе объяснил, почему хочет стать гражданином Грузии

Известный российский артист Валерий Меладзе во вторник, 21 августа, объяснил, почему хочет стать гражданином Грузии. Оказалось, что у певца и продюсера есть довольно веские основания для подобного шага.

По словам Меладзе, он намерен полностью стереть для себя границу между двумя близкими по-братски народами. В комментарии РБК Валерий также подчеркнул, что родился и вырос в Грузии в те годы, когда эта страна находилась в составе России.

Отметим, что Меладзе появился на свет в Батуми в 1965 году. В настоящий момент в этом грузинском городе по-прежнему живут его родственники.