Валерий Меладзе объяснил, почему хочет стать гражданином Грузии
21 августа 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известный российский артист Валерий Меладзе во вторник, 21 августа, объяснил, почему хочет стать гражданином Грузии. Оказалось, что у певца и продюсера есть довольно веские основания для подобного шага.
По словам Меладзе, он намерен полностью стереть для себя границу между двумя близкими по-братски народами. В комментарии РБК Валерий также подчеркнул, что родился и вырос в Грузии в те годы, когда эта страна находилась в составе России.
Отметим, что Меладзе появился на свет в Батуми в 1965 году. В настоящий момент в этом грузинском городе по-прежнему живут его родственники.
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