Анна Хилькевич удивила поклонников выбором имени для новорожденной дочери
21 августа 2018, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная актриса Анна Хилькевич, накануне ставшая матерью во второй раз, обнародовала имя своей новорожденной дочки. Выбор артистки и ее супруга несколько удивил ее преданных поклонников.
Анна решила назвать малышку Марией и отметила, что для этого было сразу несколько причин. Во-первых, это имя якобы прекрасно сочетается с фамилией супруга актрисы, которой, правда, никто не знает. Во-вторых, данное имя изменило жизнь Хилькевич, поскольку она сыграла героиню Марию Белову в сериале "Универ" – эта роль принесла ей огромную популярность.
По мнению Анны, имя Мария является очень простым, но в то же время глубоким. Напомним, первую дочь Хилькевич зовут Арианна.
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