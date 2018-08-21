Анна Хилькевич удивила поклонников выбором имени для новорожденной дочери

Популярная актриса Анна Хилькевич, накануне ставшая матерью во второй раз, обнародовала имя своей новорожденной дочки. Выбор артистки и ее супруга несколько удивил ее преданных поклонников.

Анна решила назвать малышку Марией и отметила, что для этого было сразу несколько причин. Во-первых, это имя якобы прекрасно сочетается с фамилией супруга актрисы, которой, правда, никто не знает. Во-вторых, данное имя изменило жизнь Хилькевич, поскольку она сыграла героиню Марию Белову в сериале "Универ" – эта роль принесла ей огромную популярность.

По мнению Анны, имя Мария является очень простым, но в то же время глубоким. Напомним, первую дочь Хилькевич зовут Арианна.