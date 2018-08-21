81-летний Андрей Кончаловский не скрывает любви к Юлии Высоцкой
21 августа 2018, 11:05 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне известный режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал в Европе 81-летие. В свой день рождения мужчина не скрывал своей крепкой любви к супруге – актрисе и телеведущей Юлии Высоцкой.
В социальной сети появились фотографии, на которых муж и жена запечатлены гуляющими по улицам. На снимках Юлия и Андрей выглядят невероятно счастливыми. Невооруженным глазом заметно, как нежно Кончаловский смотрит на свою супругу. Кроме того, они постоянно обнимаются и целуются.
Поклонники пары отмечают, что мужчина и женщина кажутся молодоженами, поскольку в их семье уже долгие годы царит настоящая идиллия.
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