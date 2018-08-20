"В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность
20 августа 2018, 22:28 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лена Летучая разместила в соцсетях публикацию, комментарий к которой вызвал у поклонников горячее обсуждение долгожданной беременности самой известной Ревизорро страны.
Популярная звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, подпись к которому фанаты восприняли весьма бурно и расценили как многообещающую.
Фото, на котором Лена стоит спиной к камере на крыше здания, ведущая подписала: "В ожидании чуда". Фолловеры Лены сочли данную фразу прозрачным намеком на беременность.
Стоит добавить, что 39-летняя Летучая вот уже два года состоит в счастливом браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. Поклонники уже давно ждут пополнения в семейной паре.
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