"В ожидании чуда": поклонники Летучей обсуждают ее беременность

Телеведущая Лена Летучая разместила в соцсетях публикацию, комментарий к которой вызвал у поклонников горячее обсуждение долгожданной беременности самой известной Ревизорро страны.

Популярная звезда опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram снимок, подпись к которому фанаты восприняли весьма бурно и расценили как многообещающую.

Фото, на котором Лена стоит спиной к камере на крыше здания, ведущая подписала: "В ожидании чуда". Фолловеры Лены сочли данную фразу прозрачным намеком на беременность.

Стоит добавить, что 39-летняя Летучая вот уже два года состоит в счастливом браке с бизнесменом Юрием Анашенковым. Поклонники уже давно ждут пополнения в семейной паре.