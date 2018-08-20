Еще одна телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа

Еще одна известная телеведущая осмелилась показать свое фото без макияжа - это Яна Чурикова. Несколько дней назад телеведущая и актриса Юлия Зимина опубликовала в Instagram фото без косметики, и оно вызвало ажиотаж в сети. Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети

Ведущая музыкальных программ Яна Чурикова, оказывается, смело демонстрирует свои снимки без прикрас. "Ловите фото в моем любимом жанре - без мейка и фотошопа", - написала теледива в Instagram.

Публикация от Yana Churikova (@yana_chu)20 Авг 2018 в 6:41 PDT

Поклонники 39-летней Чуриковой делают ей комплименты: "Зачем фотошоп красивой женщине? Жизненные фото намного лучше, ведь все и так прекрасно)", "В очередной раз убеждаюсь, что естественная красота мне нравится больше всяких мейкапов. Яна, вы супер!", "Яна, конечно на сцене, вы прекрасны с макияжем, всегда умеренно и правильно, мне кажется. А здесь Вы такая замечательная, естественная красота и привлекательность. Очень хорошее лицо, а самое главное - это Ваши глаза! Они глубокие и наполненные!" Умеете быть разной: и подурачиться".