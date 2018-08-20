Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей
20 августа 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]
Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков провел в больнице продолжительное время, перенес две операции, восстанавливался. Артист - многодетный отец. Пока Жуков лечился, трое его детей - Ника, Энджел и Мирон - отдыхали с мамой - супругой Сергея Региной Бурд. Они женаты 13 лет, год назад повенчались.
Находясь вдали от семьи, на лечении, певец тосковал, скучал по любимым детям и жене. "Боже, как я по вам скучаю...Считаю минуты до вашего возвращения... Люблю", - признавался любящий отец.
И вот до встречи остались считанные часы. Жуков вернулся домой и ждет возвращения своих любимок. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму... Больше 2-х месяцев без вас, это невыносимо...Жду не дождусь", - подписал он фото деток.
Жуков - многодетный отец. Его старшая дочь живет с мамой - первой женой певца.
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