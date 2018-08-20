Сергей Жуков выписывается из больницы и ждет возвращения с каникул детей

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков провел в больнице продолжительное время, перенес две операции, восстанавливался. Артист - многодетный отец. Пока Жуков лечился, трое его детей - Ника, Энджел и Мирон - отдыхали с мамой - супругой Сергея Региной Бурд. Они женаты 13 лет, год назад повенчались.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)27 Июл 2018 в 3:11 PDT

Находясь вдали от семьи, на лечении, певец тосковал, скучал по любимым детям и жене. "Боже, как я по вам скучаю...Считаю минуты до вашего возвращения... Люблю", - признавался любящий отец.

И вот до встречи остались считанные часы. Жуков вернулся домой и ждет возвращения своих любимок. "Солнышки мои, уже завтра я вас обниму... Больше 2-х месяцев без вас, это невыносимо...Жду не дождусь", - подписал он фото деток.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)19 Авг 2018 в 8:38 PDT

Жуков - многодетный отец. Его старшая дочь живет с мамой - первой женой певца.