Видео: Стас Костюшкин поделился секретом вечной молодости

Известный эстрадный певец Стас Костюшкин 20 августа празднует свой 47-й день рождения. Со своими поклонниками в Instagram артист поделился забавным фото и своеобразным музыкальным видео.

На своей странице в соцсети Стас опубликовал довольно милый снимок в детской кроватке. В руках у него очаровательные мягкие игрушки, а во рту певец держит соску.

Но на этом Костюшкин останавливаться не стал и раскрыл фанатам секрет своей вечной молодости: "Просто я по несколько часов в день гримирую всего себя!", - отметил артист в комментарии к видеоролику.

В опубликованном клипе Стаса гримируют для съемок. Самокритика певцу определенно не чужда: процесс мейкапа звезды происходит под песню "Ну что ж ты страшная такая".

Публикация от Стас Костюшкин (@stas_kostyushkin_official)20 Авг 2018 в 12:19 PDT