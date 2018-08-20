Видео: Стас Костюшкин поделился секретом вечной молодости
20 августа 2018, 19:34 [ «Аргументы Недели» ]
Известный эстрадный певец Стас Костюшкин 20 августа празднует свой 47-й день рождения. Со своими поклонниками в Instagram артист поделился забавным фото и своеобразным музыкальным видео.
На своей странице в соцсети Стас опубликовал довольно милый снимок в детской кроватке. В руках у него очаровательные мягкие игрушки, а во рту певец держит соску.
Но на этом Костюшкин останавливаться не стал и раскрыл фанатам секрет своей вечной молодости: "Просто я по несколько часов в день гримирую всего себя!", - отметил артист в комментарии к видеоролику.
В опубликованном клипе Стаса гримируют для съемок. Самокритика певцу определенно не чужда: процесс мейкапа звезды происходит под песню "Ну что ж ты страшная такая".
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