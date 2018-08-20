Любовь Толкалина напомнила, какой должна быть идеальная женщина

Актриса театра и кино Любовь Толкалина вспомнила мудрые высказывания автора маленького черного платья, французкого модельера Коко Шанель и написала их для своих подписчиков в Инстрагам. Коко Шанель родилась 19 августа 1883. Толкалина вспомнила законодательницу моды в ее день рождения.

Любовь назвала мадмуазель Шанель великой. "Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к 30 годам — она просто напросто глупа. Каждая девушка должна всегда знать две вещи: чего и кого она хочет. Самый важный поступок — думать о себе. Во всеуслышание. Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно, — вот что такое идеальная женщина", - так говорила звезда моды. "Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые", - составила 10 правил для дам Коко Шанель, а сейчас напомнила Любовь Толкалина.

"Два правила женщины: обувь — на размер больше, бюстгальтер — на размер меньше", "Даже роскошь должна быть удобна, иначе это не роскошь". "Истинная щедрость состоит в том, чтобы не замечать неблагодарности", "Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть", - собрала высказывания Шанель Толкалина. Поклонники актрисы благодарны, что она напомнила им про великую Шанель.

"Какая мудрая была женщина!", "Спасибо Любовь!!! Всё так точно!!! Обязательно сохраню, чтобы заучить))) Коко потрясающая!!".