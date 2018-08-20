Звезда сериала "Универ", известная актриса Анна Хилькевич родила второго ребенка. Согласно последней информации, звездная мать и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо и скоро поедут домой.

Анна призналась своим подписчикам в социальной сети, что у нее была весьма трудная ночь, которая, однако, стала плодотворной. Актриса очень рада, что у ее старшей дочери Арианы наконец появилась сестра, которая станет ее ближайшей подругой на всю жизнь.

Отметим, что Хилькевич и ее супруг основательно подготовились к пополнению. В начале текущего лета семья перебралась в новую квартиру, вследствие чего теперь у каждой девочки будет собственная комната.