Актриса Анна Хилькевич родила второго ребенка
20 августа 2018, 14:05 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала "Универ", известная актриса Анна Хилькевич родила второго ребенка. Согласно последней информации, звездная мать и новорожденная девочка чувствуют себя хорошо и скоро поедут домой.
Анна призналась своим подписчикам в социальной сети, что у нее была весьма трудная ночь, которая, однако, стала плодотворной. Актриса очень рада, что у ее старшей дочери Арианы наконец появилась сестра, которая станет ее ближайшей подругой на всю жизнь.
Отметим, что Хилькевич и ее супруг основательно подготовились к пополнению. В начале текущего лета семья перебралась в новую квартиру, вследствие чего теперь у каждой девочки будет собственная комната.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес