Влад Соколовский расстроил поклонников, сняв обручальное кольцо

Поклонники артистов Риты Дакоты и Влада Соколовского расстроились, заметив, что мужчина снял обручальное кольцо. Недавно стало известно, что пара рассталась из-за многочисленных измен певца.

Влад в отличие от Риты принципиально не комментирует разгоревшийся скандал. Более того, он отключил возможность комментировать свои посты в социальной сети Instagram, очевидно, чтобы не читать огромное количество негативных высказываний в свой адрес.

Два дня назад Соколовский опубликовал видеозапись со своей маленькой дочерью Мией. Подписчики заметили, что артист больше не носит обручальное кольцо, что свидетельствует о правдивости слухов насчет его расставания с Дакотой. Напомним, многие считали, что на самом деле у пары все хорошо, а скандал нужен им для пиара.