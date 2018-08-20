Влад Соколовский расстроил поклонников, сняв обручальное кольцо
20 августа 2018, 12:36 [ «Аргументы Недели» ]
Поклонники артистов Риты Дакоты и Влада Соколовского расстроились, заметив, что мужчина снял обручальное кольцо. Недавно стало известно, что пара рассталась из-за многочисленных измен певца.
Влад в отличие от Риты принципиально не комментирует разгоревшийся скандал. Более того, он отключил возможность комментировать свои посты в социальной сети Instagram, очевидно, чтобы не читать огромное количество негативных высказываний в свой адрес.
Два дня назад Соколовский опубликовал видеозапись со своей маленькой дочерью Мией. Подписчики заметили, что артист больше не носит обручальное кольцо, что свидетельствует о правдивости слухов насчет его расставания с Дакотой. Напомним, многие считали, что на самом деле у пары все хорошо, а скандал нужен им для пиара.
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