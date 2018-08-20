Милана Кержакова поделилась подробностями своего нервного срыва

Супруга футболиста Александра Кержакова Милана поделилась подробностями своего нервного срыва и реабилитации. В настоящий момент женщина, по собственному признанию, чувствует себя значительно лучше.

Оказалось, что Милана Кержакова не только была зависима от запрещенных препаратов. Она также страдала от серьезной созависимости. По словам молодой матери, она полностью зависела от своего супруга, жила его чувствами и в какой-то момент просто перестала отделять его от себя. Именно поэтому, когда в их семье произошел разлад, Милана не могла понять, как ей быть.

Женщина добавила, что за время реабилитации ей удалось научиться работать с этим состоянием и жить самостоятельно. По признанию жены Кержакова, она получила хороший опыт.