Жена Александра Овечкина показала новорожденного сына

Супруга хоккеиста Александра Овечкина показала на своей страничке в социальной сети новорожденного сына. Мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет в США в минувшую субботу, 18 августа.

В больницу, где сейчас находится Анастасия, прибыл ее отец Кирилл Шубский. На фотографии, опубликованной в сториз, можно увидеть, как дедушка держит на руках маленького внука и нежно смотрит на него.

Ранее стало известно, что Анастасия и Александр Овечкины назвали первенца Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста. Как уточняет портал teleprogramma.pro, родственник спортсмена погиб в ДТП, когда ему было всего 25 лет. Именно он отвел младшего брата в хоккейную секцию.