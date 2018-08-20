Жена Александра Овечкина показала новорожденного сына
20 августа 2018, 08:47 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга хоккеиста Александра Овечкина показала на своей страничке в социальной сети новорожденного сына. Мальчик, которого назвали Сергеем, появился на свет в США в минувшую субботу, 18 августа.
В больницу, где сейчас находится Анастасия, прибыл ее отец Кирилл Шубский. На фотографии, опубликованной в сториз, можно увидеть, как дедушка держит на руках маленького внука и нежно смотрит на него.
Ранее стало известно, что Анастасия и Александр Овечкины назвали первенца Сергеем в честь погибшего брата хоккеиста. Как уточняет портал teleprogramma.pro, родственник спортсмена погиб в ДТП, когда ему было всего 25 лет. Именно он отвел младшего брата в хоккейную секцию.
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