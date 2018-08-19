"Вот создал же Бог": Любовь Толкалина радует поклонников солнечным фото на пляже

Популярная актриса Любовь Толкалина опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram.

На фотографии она позирует на пляже в белой рубашке, которая едва ее прикрывает.

"Ангелы спешно шепчут мне в ухо....командуют - хватаем за Хвост этот день!", - подписала фото актриса. Восторженным комментариям поклонников нет числа: "Прекрасно в этой фотографии всё! Класс! Легкая! Воздушная! Искрящаяся! Ну просто красотка!"