"Вот создал же Бог": Любовь Толкалина радует поклонников солнечным фото на пляже
19 августа 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная актриса Любовь Толкалина опубликовала откровенный снимок на своей странице в Instagram.
На фотографии она позирует на пляже в белой рубашке, которая едва ее прикрывает.
"Ангелы спешно шепчут мне в ухо....командуют - хватаем за Хвост этот день!", - подписала фото актриса. Восторженным комментариям поклонников нет числа: "Прекрасно в этой фотографии всё! Класс! Легкая! Воздушная! Искрящаяся! Ну просто красотка!"
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