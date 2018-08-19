Киркоров по давней традиции покатался на дельфине в Алуште

Вот уже на протяжении 30 лет Филипп Киркоров приезжает в Крым с концертами и старается не пропустить возможность поплавать с дельфинами в Алуште. Работники дельфинария специально для него показали отдельную шоу-программу.

Дельфины Гектор и Геннадий покатали Филиппа на себе, одарив его поцелуями. В комментарии к видео этого события Киркоров назвал животных "самыми умными и волшебными жителями планеты". А поклонники певца назвали 51-летнего Киркорова "большим ребенком".