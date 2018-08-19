Киркоров по давней традиции покатался на дельфине в Алуште
19 августа 2018, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]
Вот уже на протяжении 30 лет Филипп Киркоров приезжает в Крым с концертами и старается не пропустить возможность поплавать с дельфинами в Алуште. Работники дельфинария специально для него показали отдельную шоу-программу.
Дельфины Гектор и Геннадий покатали Филиппа на себе, одарив его поцелуями. В комментарии к видео этого события Киркоров назвал животных "самыми умными и волшебными жителями планеты". А поклонники певца назвали 51-летнего Киркорова "большим ребенком".
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