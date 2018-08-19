Видео, как дочка Галкина и Пугачевой сказку рассказывает
19 августа 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
Максим Галкин порадовал очередным домашним видео. Семья завтракает, при этом Лиза рассказывает маме «страшную» сказку, которую только что сама выдумала. Концовка ее повествования довольно неожиданная.
«А так романтично начиналось...» - расстроился Галкин, услышав финал. «Очень талантливый и артистичный ребенок», - отметили поклонники. Они находят в малышке черты внешности и характера обоих родителей и высказывают мнение, что Лиза обязательно должна быть артисткой.
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