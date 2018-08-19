Видео, как дочка Галкина и Пугачевой сказку рассказывает

Максим Галкин порадовал очередным домашним видео. Семья завтракает, при этом Лиза рассказывает маме «страшную» сказку, которую только что сама выдумала. Концовка ее повествования довольно неожиданная.

«А так романтично начиналось...» - расстроился Галкин, услышав финал. «Очень талантливый и артистичный ребенок», - отметили поклонники. Они находят в малышке черты внешности и характера обоих родителей и высказывают мнение, что Лиза обязательно должна быть артисткой.