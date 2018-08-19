"Совсем стыд потерял", молодящегося Петросяна "заклевали" пользователи в Сети

Истории с разводом и молодой любовницей Евгения Петросяна спровоцировали пристальное внимание пользователей Сети к персоне артиста. Многие начали обвинять юмориста в использовании средств омоложения. Кто-то даже разглядел «уколы красоты», которые пожилой мужчина якобы делает, чтобы угодить своей молодой возлюбленной.

Большая часть Интернет-аудитории, уверены, что в 72 года мужчине не к лицу использования косметических средств. «Совсем стыд потерял. Прихорашивается дед!», «Не можете уйти спокойно, из-за вас молодым не пробиться. У вас что денег мало? Не позорьтесь», «Как говорила Фаина Раневская: Какой смысл ремонтировать фасад, когда канализация прогнила», -со всех сторон сыплются на юмориста обвинения.

С критикой в Сети не согласилась блоггер Лена Миро. "Всем бы старперам такую культуру привить. Гораздо приятнее смотреть на человека, если он за собой ухаживает!", – написала она, назвав Евгения Вагановича самым модным пенсионером и сообщив, что он все делает правильно.

На нападки хейтеров в свой адрес отреагировал и сам артист. «Тут разбирали вопрос: делал ли я пластику? Какой-то специалист, видимо, увеличивал изображение и раздумывал: было или не было. Я так понимаю, что это чрезвычайно важный вопрос в масштабах нашей страны. Он засмотрелся на мой лоб и отметил, что тот не по возрасту гладкий. Да, я вообще мальчик не по возрасту», - посмеялся Петросян. Он так же заявил, что его портретов в Instagram еще много, так что можно увеличивать и рассматривать всем, кому «делать нечего».