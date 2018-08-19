Фигура жены Игоря Николаева вызвала споры в соцсети
19 августа 2018, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Фигура супруги певца и композитора Игоря Николаева вызвала споры в социальной сети. Юлия Проскурякова в минувшую субботу, 18 августа, опубликовала на своей страничке в Instagram фото в бикини.
Недавно фолловеры упрекали женщину в том, что она набрала вес и "обабилась", а это неприемлемо для жены известного артиста. Очевидно, Юлия приняла во внимание критику и похудела, поскольку теперь может смело позировать в открытом купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Поклонники Проскуряковой сделали ей множество комплиментов, отметив высокие результаты работы над собой.
Нашлись однако и такие подписчики, которые сочли, что ноги у супруги Николаева полноваты, а низ купальника ей и вовсе мал.
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