Фигура жены Игоря Николаева вызвала споры в соцсети

Фигура супруги певца и композитора Игоря Николаева вызвала споры в социальной сети. Юлия Проскурякова в минувшую субботу, 18 августа, опубликовала на своей страничке в Instagram фото в бикини.

Недавно фолловеры упрекали женщину в том, что она набрала вес и "обабилась", а это неприемлемо для жены известного артиста. Очевидно, Юлия приняла во внимание критику и похудела, поскольку теперь может смело позировать в открытом купальнике, демонстрируя стройную фигуру. Поклонники Проскуряковой сделали ей множество комплиментов, отметив высокие результаты работы над собой.

Нашлись однако и такие подписчики, которые сочли, что ноги у супруги Николаева полноваты, а низ купальника ей и вовсе мал.