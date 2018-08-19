"Какая маленькая сосисочка!", Гоша Куценко посмеялся над Дмитрием Дюжевым

Актер Гоша Куценко решил потроллить своего коллегу. Он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети забавный снимок и посмеялся над Дмитрием Дюжевым, который снялся в рекламе сосисок. Куценко сфотографировался на фоне ростовой фигуры Дюжека, который на держит в руках вилку с сосиской.

Вот ее размер и повеселил Гошу. «Ой какая маленькая сосисочка у Дмитрия!», - написал актер в Inatagram, двусмысленно подтрунивая над работой декораторов, создавших этот рекламный шедевр. Фолловеры оценили юмор своего кумира, и порезвились вволю в комментариях к забавному снимку.

«Не в сосиске счастье. И не надо так громко завидовать», «Зря смеётесь господа! Дмитрий между прочим жизнью рискует ради нас с вами, снимаясь в рекламе сосисок!», - веселились подписчики, вспоминая недавнее интервью Дюжева, где он сетовал, что люди в аэропорту не отнеслись к нему с должным почтением, а он, снимаясь в кино, жизнью рискует.

«Кажется не так давно Дмитрий сильно огорчался по поводу образованности наших граждан и их некультурного и не интеллигентного поведения, мол вкуса никакого нет, смотрим всякую гадость по ТВ. А сейчас мы видим Дмитрия в ужасной рекламе, Дмитрий что пошло не так?», - задают вопрос звезде пользователи Сети