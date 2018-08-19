Жену Дмитрия Тарасова раскритиковали за чрезмерно худые ноги

Супругу футболиста Дмитрия Тарасова жестко раскритиковали за чрезмерно худые ноги. В минувшую субботу Анастасия, недавно впервые ставшая матерью, опубликовала новую фотографию в мини-платье.

Для прогулки с новорожденной дочкой жена спортсмена выбрала наряд в романтическом стиле – платье с оборками, белый жакет и босоножки на высоком каблуке. Этот образ, как отметили некоторые фолловеры, подчеркнул слишком тонкие ноги молодой матери.

Нашлись и такие подписчики, которые заподозрили Анастасию в злоупотреблении фотошопом, поскольку решили, что настолько длинных и стройных ног не бывает в природе. Супруга Тарасова не стерпела и отметила, что критикам придется смириться с тем фактом, что фигура у всех разная.